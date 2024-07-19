Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии и пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация». Главные тезисы выступления политика в материале «Рамблера».

В конце июня в США прошли теледебаты между двумя основными кандидатами на пост главы государства Дональдом Трампом и Джо Байденом. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. 13 июля во время предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Политик в момент выстрела повернул голову и пуля задела только его ухо. Однако был убит участник митинга и серьезно ранен еще один.

«Прекратить партийную охоту на ведьм»

В своем выступлении на съезде партии Дональд Трамп высказался о покушении, отметив, что «не должен был быть здесь сегодня вечером» и стоит на этой сцене только «по милости всемогущего Бога», пишет Guardian.

При этом он почтил память погибшего в ходе покушения на него пожарного Кори Комператора и призвал страну к единству, подчеркнув, что «собирается стать президентом всей Америки, а не половины Америки». А затем обрушился с критикой на находящихся у власти демократов.

«Демократическая партия должна немедленно прекратить превращать систему правосудия в оружие и навешивать на своих политических оппонентов ярлыки врагов демократии, тем более, что это неправда. Если демократы хотят объединить нашу страну, им следует прекратить эту партийную охоту на ведьм», - заявил Трамп.



Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации. Экс-президент своей вины не признал. При этом решение суда не лишает его права участвовать в президентских выборах.

«Закончить каждый конфликт в мире, который создала администрация Байдена»

Кандидат в президенты Дональд Трамп в ходе своей речи также пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация» Джо Байдена, в том числе и украинскому, пишет РИА Новости.

«Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», - заявил он.



Ранее агентство Reuters сообщило, что два ключевых советника Трампа представили ему план прекращения военных действий на Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предполагает, что обе стороны необходимо усадить за стол переговоров. Киев будет предупрежден, что это станет условием для дальнейшего предоставления американской помощи. А Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

«Освободить заложников в Газе»

В своем выступлении Дональд Трамп затронул и тему обострения ситуации на Ближнем Востоке, пригрозив «очень высокой ценой», если заложников в Газе не отпустят до его переизбрания.

«Мы хотим вернуть наших заложников, и им лучше вернуться до того, как я вступлю в должность, иначе вам придется заплатить очень высокую цену», - подчеркнул он на съезде республиканцев, но не упомянул, кто именно заплатит такую цену.



Напомним, что активные боевые действия на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года. Боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в Израиль, захватили большое количество заложников. Армия обороны Израиля в ответ ударила по сектору Газа, что привело к масштабным разрушениям и большому количеству жертв среди мирного населения.

«Худший президент США»

Говорил Трамп и о нынешнем президенте США Джо Байдене, который считается его основным соперником на предстоящих выборах.

«Если взять 10 худших президентов в истории Соединенных Штатов, подумайте об этом. 10 худших, и если их сложить, то они не нанесли бы того вреда, который нанес Байден», - сказал он, пообещав использовать имя президента в своей речи только один раз.



Также Дональд Трамп заявил, что «с верой и преданностью» принимает предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов и выразил убеждение, что его «ждет невероятная победа», после которой страну «ожидает четыре величайших года в истории», пишет «Коммерсант».

Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Джо Байден является самым старым лидером в истории страны. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста. После провала Байдена на публичных дебатах с Трампом, которые прошли в конце июня, ряд демократов начал всерьез обсуждать замену его кандидатуры.

На следующей неделе должно было состояться онлайн-голосование Демократической партии США за кандидатуру Байдена. Однако его перенесли на начало августа.