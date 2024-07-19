Карлсон пошутил про то, кто может стать президентом США

Президентом США вполне может стать и труп, и манекен. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии. Запись его выступления опубликовало издание Wall Street Journal на YouTube.

В ходе своего выступления Карлсон поддержал экс-президента США Дональда Трампа. По мнению журналиста, политик является не «бывшим президентом или будущим президентом», а настоящим лидером нации. Карлсон добавил, что легитимность главе государства дает не сам титул президента, а поддержка граждан.

«Я могу назвать свою собаку генеральным директором Huet Packard, но это не значит, что она им является. <…> Вы могли бы взять, я не знаю, манекен или мертвого человека и сделать его президентом. Я просто говорю, что теоретически это возможно при достаточном количестве обмана», — пошутил Карлсон.



Напомним, что накануне Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Политика поддержало большинство делегатов на съезде республиканцев в Милуоки. Кандидатом политика в вице-президенты стал сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.