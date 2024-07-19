Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью в Кремле

Ведущий американский журналист Такер Карлсон, недавно посетивший Кремль для интервью с президентом России Владимиром Путиным, поделился с The Wall Street Journal подробностями личной беседы, состоявшейся после завершения официальной записи.

Карлсон сообщил, что после окончания интервью он получил уникальную возможность провести приватную беседу с Путиным, вдали от съемочной группы и охраны. В ходе разговора российский лидер выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув, что существует риск его перерастания в ядерное противостояние. Путин также выразил разочарование отсутствием прямого контакта с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года, добавив, что некоторые члены американской администрации с украинскими корнями препятствуют мирным усилиям.

Карлсон отметил, что поднял тему "секретных советских файлов" на Рудольфа Гесса, одного из высокопоставленных нацистских руководителей, который в 1941 году совершил перелет в Великобританию. Согласно Карлсону, Гесс на допросах утверждал, что Адольф Гитлер был одержим демонами. На этот вопрос Путин не дал никакого ответа.

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В феврале 2024 года российский президент Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это интервью стало первым крупным интервью Путина западному журналисту с начала специальной военной операции на Украине. В ходе беседы, которая длилась около двух часов, Путин ответил на около 60 вопросов Карлсона.