В штабе Байдена рассказали о его решительном настрое

Президент США Джо Байден "более чем когда-либо" полон решимости одержать победу над своим оппонентом Дональдом Трампом на выборах в ноябре. Об этом заявила глава предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон, ее слова приводит газета Hill.

"Ставки никогда не были выше. Выбор никогда не был более ясным… Президент Байден более чем когда-либо полон решимости победить Дональда Трампа", - подчеркнула она.



По словам Диллон, Байден баллотируется "за Америку, где мы защищаем демократию, а не умаляем ее".

До этого в США Демократическая партия решила перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа.