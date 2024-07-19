В США саммит ШОС назвали настоящей встречей геополитических деятелей

Встреча основных геополитических деятелей прошла не на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, а в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Об этом отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg.

«В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. Более 30 процентов мирового ВВП приходится на Шанхайскую организацию, которая охватывает 80 процентов Евразийского континента и 40 процентов населения мира», — написал он.



По словам эксперта, укрепление сотрудничества России и Китая в рамках ШОС является серьезным вызовом для НАТО. Он подчеркнул, что Пекин и Москва могут «поиграть геополитическими мускулами» благодаря постоянным военным учениям, соглашениям о сотрудничестве в области технологий и другим связям ШОС.

Как отметил в своей статье военный, Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы отвести крупные региональные державы от возглавляемого США порядка, а это является проблемой для Запаада.

«К ним относятся Турция и Саудовская Аравия — последняя является партнером по диалогу и стремится к полноправному членству в ШОС», — заключил он.



Ранее Ставридис выразил мнение, что сейчас НАТО находится на пике своего могущества и переживает максимальное сплочение союзников за всю свою историю. Он отметил, что альянс ставит перед собой задачу сдерживания России и будет проводить данную политику в будущем.