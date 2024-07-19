CNN: Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским 19 июля

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 19 июля проведет телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, этот разговор станет первым после того, как Трамп покинул Белый дом. Американский лидер не раз говорил, что хочет завершить конфликт на Украине в случае его избрания на пост главы государства, говорится в статье.

По информации источников, переговоры политиков в телефонном формате состоятся на фоне обеспокоенности Европы по поводу возможных действий Трампа в том случае, если он выиграет президентские выборы в США в ноябре.

Бывший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Ричард Гренелл выступил за мирное соглашение между Киевом и Москвой. Он предложил создать автономные регионы на Украине. По его словам, такой сценарий является наиболее выгодным для украинских властей, поскольку Киев добьется прекращения боевых действий и сохранит часть территорий страны.

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В Республиканской партии США допустили, что избранный кандидат в президенты от фракции Дональд Трамп начнет переговоры по Украине в случае победы на выборах в ноябре. Об этом сообщил высокопоставленный функционер партии.