Зеленский приготовился к «тяжелой работе» в случае победы Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике, сообщает УНИАН.
«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине», — заявил он.
Зеленский пожаловался на Запад
По мнению главы государства, Киеву будет тяжело сотрудничать с Вашингтоном в случае победы Трампа на выборах.
Ранее стало известно о запланированных телефонных переговорах Трампа и Зеленского. По данным телеканала CNN, политики созвонятся в пятницу, 19 июля.
Зеленский высказывал опасения, что Трамп может договориться о завершении военного конфликта за счет Украины. Он также предупреждал, что Трамп станет «президентом-лузером», если откажется помогать Киеву в случае прихода к власти.