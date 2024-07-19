Пока вы спали: кому повысят пенсии и возможный отказ Байдена от борьбы за переизбрание

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СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание

Американский президент Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, сообщает ТАСС.

Как заявил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, кандидат на пост главы Белого дома от его партии будет определен в августе. Он сослался на многочисленные источники из числа демократов.

Байден выйдет из гонки уже на предстоящих выходных. Речь соответствующего содержания для него составляется.

Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России, сообщает РИА Новости.

Ее возглавляет заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Детали встречи неизвестны.

Криворучко входил в состав российской делегации, которая посетила Пхеньян месяц назад.

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

Страховые пенсии по старости в России в 2025 году будут индексироваться дважды, сообщает РИА Новости.

Как заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, страховые пенсии по старости проиндексируют с 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля.

Она добавила, что пенсии работающих пенсионеров в 2025 году будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих.

В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев предложил дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов, в отношении парламентариев, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о разрешении носить с собой боевое оружие, которое по факту могут иметь лишь сотрудники правоохранительных органов», — считает народный избранник.



Он отметил, что не у всех депутатов есть возможность иметь личных охранников, а меры предосторожности должны быть предприняты.

Трамп согласился баллотироваться на пост президента от Республиканской партии

Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, сообщает ТАСС.

«Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки. Так что сегодня с верой и преданностью я с гордостью принимаю ваше предложение о выдвижении кандидатом в президенты США. Спасибо», — заявил политик на национальном съезде республиканцев в Милуоки.



Съезд республиканцев начал работу 15 июля. В первый день делегаты 50 штатов и федерального округа Колумбия утвердили предвыборную платформу на предстоящие четыре года, а также выдвинули Трампа и сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатами в президенты и вице-президенты от партии соответственно.