В Нидерландах призвали бойкотировать Венгрию после поездки Орбана в Москву

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза (Совете ЕС) из-за визита венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в обращении членов парламента к нидерландскому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

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В Белом доме оценили поездку Орбана в Москву

Так, Омциг и Кахраман напомнили, что Орбан совершил поездки на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, в Россию — для встречи с Путиным и в КНР — для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Какие страны и европейские институты уже приняли меры, например, бойкотировали встречи Венгрии во время ее председательства [в Совете ЕС]? Готовы ли вы (...) бойкотировать встречи в Венгрии, чтобы послать четкий сигнал Орбану о том, что он действует не от имени Европейского союза?» — говорится в их вопросе.



Авторы обращения также поинтересовались, «подорвали ли действия Венгрии в последние недели единство ЕС в отношении России».

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.