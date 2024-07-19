Речь Трампа признали самой длинной в новейшей истории США

Речь экс-президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии стала самой длинной в новейшей истории крупнейших американских политических сил. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Бывший президент Дональд Трамп выступал в течение одного часа и 32 минут на съезде Республиканской партии в четверг вечером, что сделало это самой длинной благодарственной речью от крупной партии в новейшей истории США», — отмечает телеканал.



При этом второе и третье место по длительности также занимали речи Трампа, с которыми он выступил в 2016 и 2020 годах. До него самая длительная речь датирована 1976 годом. При этом аналогичная речь действующего американского лидера Джо Байдена на съезде Демократической партии США в 2020 году составила менее 25 минут.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что мировые лидеры хотят восстановить личные связи с экс-президентом США Дональдом Трампом на случай его возможной победы на предстоящих выборах. Авторы материала добавили, что даже те лидеры, которые скептически настроены ко второму сроку Трампа из-за «непредсказуемых последствий», ищут способы смягчить «любой потенциальный ущерб и возможность извлечь выгоду».