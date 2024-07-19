Трамп намеревается наладить отношения с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что США наладят отношения с КНДР, когда он вернется в Белый дом.

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"Когда мы вернемся [в Белый дом], мы с ними поладим. Он [лидер КНДР Ким Чен Ын] тоже хотел бы меня видеть снова", - сказал он, выступая в четверг вечером с речью на национальном съезде республиканцев в Милуоки.



Трамп дал обещание в случае победы на выборах

В этом выступлении, ставшем кульминацией общенационального партийного слета, Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.

Трамп также напомнил, что он "хорошо ладил с КНДР", когда был президентом.

"По правде говоря, наши противники [демократы] унаследовали мир во всем мире и превратили его в планету войны", - отметил Трамп.



В понедельник в Милуоки начал работу съезд республиканцев. В первый день делегаты 50 штатов и федерального округа Колумбия утвердили предвыборную платформу на предстоящие четыре года, а также выдвинули Трампа и сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатами в президенты и вице-президенты от партии соответственно. Вэнс в среду дал согласие быть напарником миллиардера.