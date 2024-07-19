Зачем Зеленский звонит Трампу

Украинский президент Владимир Зеленский во время анонсированного телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом попытается обмануть собеседника, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, он попробует доказать вероятно будущему главе США, что Украина может победить Россию.

Зеленский понимает, что Трамп, видимо, опять будет президентом. Задача Зеленского — обмануть Трампа. Доказать Трампу, что Украина при помощи США может победить Россию, — пишет эксперт.



В то же время задачей Трампа будет показать себя президентом мира в отличие от действующего президента США Джо Байдена или другого кандидата от Демпартии. В то же время он должен будет показать себя ответственным президентом, который защищает интересы США. Это нужно для того, чтобы выиграть выборы, отмечает политолог.

Поэтому Трамп ненавидит Зеленского, но вынужден с ним говорить, — подытожил Марков.



Ранее сообщалось, что телефонный разговор Трампа и Зеленского запланирован на 19 июля. Этот звонок станет первым с тех пор, как миллиардер покинул Белый дом.

Сам же Зеленский до этого допустил, что Трамп «действительно не понимает», что происходит на Украине. В интервью BBC он отметил, что с США необходимо работать.