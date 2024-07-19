Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Бывший американский президент Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

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По его словам, случившееся привело к переменам в стране.

Как Америка осмысливает покушение на Трампа

«После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает Карлсон.



Он рассказал, что поговорил по телефону с Трампом через несколько часов после нападения. В ходе разговора политик говорил лишь о том, как поражен произошедшим, а также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, заявил журналист.