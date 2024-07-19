Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа
Бывший американский президент Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.
По его словам, случившееся привело к переменам в стране.
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«После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает Карлсон.
Он рассказал, что поговорил по телефону с Трампом через несколько часов после нападения. В ходе разговора политик говорил лишь о том, как поражен произошедшим, а также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, заявил журналист.
«Он не сказал ни единого слова о себе», — подчеркнул он.