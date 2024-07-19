Власти Молдавии "продают" свою страну "почти даром". Так в своем Telegram-канале глава оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов.

"Молдову продают кусками, причем почти даром! PAS (правящая партия "Действие и солидарность". - Прим. ред.) ратифицировала акт о продаже территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство здания посольства США", - подчеркнул он.



Он отметил, что Кишинев уже отдал зарубежным странам суверенитет страны, а теперь "продает земли".

До этого Шор сообщал, что президент Молдавии Майя Санду стремится к интеграции в ЕС, который "умирает" из-за того, что ввязался в ненужную Брюсселю геополитическую игру.