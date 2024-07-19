СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине

Мирные инициативы кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса вызывают беспокойство в Европе, сообщает Economist.

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По данным издания, предлагаемое им мирное соглашение включает большие территориальные потери Украины и нейтральный статус для нее. Политик совершенно безразлично относится к судьбе далекой от США Украины и разделяет точку зрения России по поводу мирного урегулирования.

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Другая причина для беспокойства Европы — кумиры молодого политика. Знаменитый президент Франции Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы родной страны выше интересов союзников. Также политик восхищается главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, давним противником европейского истеблишмента.

В статье подчеркивается, что Вэнс вряд ли понравится европейцам, которых волнует дальнейшая поддержка Украины со стороны США.