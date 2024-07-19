Решения лидера Соединенных Штатов Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона, сообщает Guardian.

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Издание пишет, военная агрессия демократических элит, таких как экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон и Джо Байден, прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась кровавым хаосом и международным унижением США в глазах других стран. В настоящее время Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил Америку во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимым Израилем.

Байден заявил, что для США настал переломный момент и многое зависит от выборов президента

Политическая система США уже давно не функционирует как надо: страна, которой управляют некомпетентные лидеры, переживает кризис доверия к господствующей идеологии, терпит унижения на международной арене, а ее экономика с трудом удовлетворяет потребности большинства граждан.