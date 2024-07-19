СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание

Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце. Такие данные огласил в четверг вечером в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на "многочисленные источники из числа демократов". По его сведениям, кандидат на пост главы администрации США от Демократической партии будет подбираться на ее национальном съезде в Чикаго 19-22 августа.

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"Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь [соответствующего содержания] для него составляется", - заявил Халперин.



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Согласно изложенной им информации, Байден "продолжит оставаться на посту президента".

"В этом заключается его намерение", - уточнил аналитик, который несколько десятков лет работает в тележурналистике в США.



Как при этом утверждал Халперин, Байден не собирается заявлять о том, что поддерживает в качестве кандидата на пост главы государства от демократов вице-президента США Камалу Харрис.