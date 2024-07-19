СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание
Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце. Такие данные огласил в четверг вечером в эфире телеканала Newsmax американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин, ссылаясь на "многочисленные источники из числа демократов". По его сведениям, кандидат на пост главы администрации США от Демократической партии будет подбираться на ее национальном съезде в Чикаго 19-22 августа.
"Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь [соответствующего содержания] для него составляется", - заявил Халперин.
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Согласно изложенной им информации, Байден "продолжит оставаться на посту президента".
"В этом заключается его намерение", - уточнил аналитик, который несколько десятков лет работает в тележурналистике в США.
Как при этом утверждал Халперин, Байден не собирается заявлять о том, что поддерживает в качестве кандидата на пост главы государства от демократов вице-президента США Камалу Харрис.
"Он также, как мне говорят, не будет поддерживать вице-президента Харрис в качестве своей сменщицы. Они (руководители Демократической партии США - прим. ТАСС) надеются, что он (Байден - прим. ТАСС) поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго. Чтобы там была утверждена кандидатура от демократов", - отметил обозреватель.