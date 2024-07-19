СМИ: Трамп после покушения встретился с главой Секретной службы США

СМИ: Трамп во вторник встретился с главой секретной службы
Бывший американский лидер Дональд Трамп 16 июля встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли политика при покушении в Пенсильвании, сообщает ABC.
По данным телеканала, встреча прошла в отеле экс-президента в Милуоки.
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«Неясно, что обсуждалось на встрече», – отмечает ABC.
Ранее Читл заявила, что здание, откуда произошла стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.