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СМИ: Трамп во вторник встретился с главой секретной службы

Бывший американский лидер Дональд Трамп 16 июля встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли политика при покушении в Пенсильвании, сообщает ABC.

СМИ: Трамп после покушения встретился с главой Секретной службы США
© EPA-EFE/ Stefani Reynolds / POOL

По данным телеканала, встреча прошла в отеле экс-президента в Милуоки.

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«Неясно, что обсуждалось на встрече», – отмечает ABC.

Ранее Читл заявила, что здание, откуда произошла стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.

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