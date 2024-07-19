В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии депутат от партии SNS Павел Люптак, который на недавнем заседании парламента был одним из тех, кто не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его коллеги по партии Ивана Шевчика.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров

По его словам, из-за этого была отменена встреча Люптака с гражданами, которая планировалась на вечер 18 июля. Шевчик также пообещал позже предоставить дополнительную информацию о случившемся.

Депутат Госдумы Матвеев заявил, что в Самаре на него напали мигранты

15 июля депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko Беата Юрик предложила рассмотреть резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Предложение поддержал 41 депутат, что не хватило для включения вопроса в повестку. Во время заседания Люптак задал вопрос об информации по удару, спросив Юрик, была ли она на месте случившегося и откуда у нее информация, что этот удар по больнице в Киеве нанесла Россия.