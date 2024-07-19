СМИ: Байден начал осознавать, что он не сможет выиграть выборы

Президент США Джо Байден начал понимать, что он не сможет победить на предстоящих выборах и что, возможно, ему придется выйти из гонки. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на людей из близкого окружения президента.

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По их словам, американский лидер "начал смиряться с мыслью" о том, что он не сможет победить экс-президента США Дональда Трампа. Как отметил один из источников, "не будет сюрпризом", если Байден вскоре сделает заявление и представит вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. Однако другой источник подчеркивает, что президент еще не принял окончательного решения.

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Ранее портал Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и друзей.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Согласно результатам опроса журнала The Economist и социологической компании YouGov, опубликованным 11 июля, около 73% сторонников Демократической партии полагают, что Харрис должна стать кандидатом демократов на президентских выборах в ноябре.