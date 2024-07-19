Макрон договорился о разделении власти с правоцентристами

Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона договорилась с правоцентристами о разделении власти в Национальном собраннии страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что таким образом планируется исключить радикальные партии из централизованного коалиционного правительства. Депутат Виолетта Спилебу добавила, что это решение позволит стороннику Макрона Яэлю Браун-Пиве переизбраться на пост главы Национальной ассамблеи.

7 июля прошел второй тур парламентских выборов во Франции. По их итогам глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство. Габриэль Атталь объявил о своем решении подать в отставку, однако французский президент попросил его остаться на своей должности, «чтобы обеспечить стабильность страны».