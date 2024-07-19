Ким Чен Ын выразил солидарность КНДР с проводимой РФ спецоперацией

Ким Чен Ын выразил солидарность КНДР с проводимой Россией спецоперацией
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине. Об этом пишет ЦТАК.
«Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России», — передаёт агентство.
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По словам северокорейского лидера, российский народ ведёт спецоперацию «для защиты суверенных прав и безопасности государства».
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко.
Также северокорейский лидер отметил, что армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите мира.