Вучич высмеял европейских политиков

Многие политики из европейских стран необоснованно вжились в роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Британии, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

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"Вы это серьезно? Каждый думает, что он Черчилль, а он такой был один. Хотел им напомнить о конференции союзных держав 1945 года в Ялте и кому Черчилль оставил весь восток Европы. Насмотрелся и наслушался я Черчиллей за эти дни, как минимум десяток", - сказал он.



Вучич отметил, что саммит проходил в формате "НАТО+", он был посвящен укреплению убежденности в необходимости победы Украины в конфликте до той меры, что "вы задаетесь вопросом - куда это все ведет?".

Вучич: Запад заинтересован в территориях России

Он подчеркнул, что интерес Сербии заключается только в окончании конфликта.

"Макрон пристойным образом смотрит на ситуацию, Шольц понимает ситуацию, но другой вопрос, что они чувствуют и на какой они стороне, это недвусмысленно", - указал сербский лидер.



Вучич добавил, что необходим другой подход к вопросу конфликта между Россией и Украиной. До этого Вучич в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о важности диалога для восстановления мира и стабильности в Европе.