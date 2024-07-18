Премьер Нидерландов призвал уменьшить приток мигрантов в страну

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что во время саммита Европейского политического сообщества он поднял вопрос ужесточения контроля над миграцией. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Схофа, укрепление внешних границ Евросоюза должно привести к уменьшению потока мигрантов. Он также добавил, что во время обсуждения участники саммита признали важность международного сотрудничества для решения проблемы нелегальной миграции.

«Я поговорил со своими европейскими коллегами о том, как нам надо усилить контроль над миграцией. Мы можем сократить этот приток, укрепив внешние границы ЕС и улучшив процесс возвращения лиц, получивших отказ в предоставлении убежища», — написал премьер-министр.



Ранее под Лондоном начался саммит Европейского политического сообщества.