Вучич рассказал о разговоре с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич рассказал в соцсетях, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне провел несколько важных встреч с европейскими политиками. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, он обговорил с Владимиром Зеленским текущие вопросы международной повестки.

«Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — заметил Вучич.



Этот пост он сопроводил совместной фотографией с Зеленским.

Вучич дал совет Шольцу

Кроме того, отметил глава Сербии, на саммите он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном об экономическом взаимодействии двух стран.

Ранее Вучич сообщил в соцсетях о переговорах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.