В Грузии оппозиция намерена не признать парламентские выборы

Грузинская оппозиция готовится к тому, чтобы признать парламентские выборы, проведение которых запланировано на 26 октября, нелегитимными. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Мы уже видим, что они (оппозиция - прим. ТАСС) готовятся для того, чтобы как-то объявить эти выборы, традиционно, нелегитимными. Но, как раньше, так и сейчас им придется посмотреть правде в глаза", - сказал Папуашвили.



Как добавил председатель парламента, оппозиция и ранее заявляла о непризнании выборов, однако ничего этим не добилась.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Они считаются главными, так как правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" принадлежит власть в стране, являющейся парламентской республикой. С 2012 года правит партия "Грузинская мечта", пришедшая на смену "Единому национальному движению".