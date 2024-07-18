ФРГ вводит контроль на границе с Францией в связи с Олимпиадой

Власти Германии с 20 июля вводят временный контроль на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась о введении пограничного контроля на сухопутной границе Германии и при воздушном сообщении с Францией, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя МВД.

Меры будут действовать с 20 июля по 30 сентября, министр также проинформировала об этом ЕС.

"В тесном сотрудничестве с французскими властями мы стремимся обеспечить наивысший уровень безопасности", - говорится в пояснительной записке.



Действия Германии направлены на то, чтобы оказывать содействия французской стороне.

Такие меры контроля необходимы для раннего выявления трансграничных потенциальных правонарушителей и угроз, а также принятия необходимых мер пограничной полицией. Однако, по данным МВД, они должны проводиться не по всей территории, а "в зависимости от ситуации, с учетом рисков и, по возможности, целенаправленно". Министерство внутренних дел подчеркнуло, что последствия для приграничных регионов, их жителей, приграничных пассажиров, экономики и торговли должны быть сведены к минимуму, насколько это возможно.

19 июля закончится действие временного контроля, введенного на всех внутренних границах Германии в связи с чемпионатом Европы по футболу. Контроль продолжит осуществляться на сухопутных границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей. Целью является ограничение нелегальной миграции и борьба с контрабандой. На границе со Швейцарией его действие завершится 15 декабря, с Чехией, Польшей и Австрией - 11 ноября.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.