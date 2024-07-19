Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за позиции по Украине
Трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине.
С таким заявлением в отчёте для главы Евросовета Шарля Мишеля выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая.
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«Я предлагаю начать обсуждение... начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг», — сказал венгерский лидер.
Кроме того, Орбан в письме к Мишелю призвал ЕС возобновить дипломатию с Россией.
Также в Al Mayadeen заявили, что президент России Владимир Путин восхитил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО.