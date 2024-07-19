Трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине.

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С таким заявлением в отчёте для главы Евросовета Шарля Мишеля выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая.

Орбан назвал игроков, способных повлиять на Украину

«Я предлагаю начать обсуждение... начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг», — сказал венгерский лидер.



Кроме того, Орбан в письме к Мишелю призвал ЕС возобновить дипломатию с Россией.

Также в Al Mayadeen заявили, что президент России Владимир Путин восхитил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО.