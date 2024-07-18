Шольц отверг предложение Зеленского сбивать российские ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение Владимира Зеленского сбивать над территорией Украины российские ракеты и БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Шольц сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. По его словам, в данный момент «сложился консенсус», который исключает подобную инициативу. Он также добавил, что США разделяют его позицию по данному вопросу.

«Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу», — рассказал он.



Ранее с подобным заявлением также выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.