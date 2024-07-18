Джонсон назвал «замену» Байдена «нарушением традиций и законов» США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не считает президента страны Джо Байдена пригодным к роли американского лидера. Его слова приводит «РИА Новости».

При этом Джонсон ответил, что замена демократами Байдена в преддверии выборов на другого кандидата станет «нарушением традиций и законов» США.

«Я не знаю способа, по которому они могут просто взмахнуть волшебной палочкой и заставить все это исчезнуть, не нарушив, по крайней мере, великой традиции и, возможно, законов в некоторых штатах», — добавил спикер, отметив, что демократы могут столкнуться со значительными юридическими трудностями, если попытаются это сделать.



Напомним, что поводом к сомнениям по поводу пригодности действующего американского главы к еще одному президентскому сроку стало его неудачное выступление на первых дебатах 28 июня. С тех пор среди демократов все чаще звучат призывы к Байдену отказаться от переизбрания. Кроме того обсуждается возможность его замены, ей может стать вице-президент Камала Харрис.