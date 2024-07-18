Писториус призвал не проводить исторические параллели в сфере размещения ракет

Нынешние планы по размещению американских ракет в ФРГ не следует сравнивать с «кризисом евроракет», вызвавшим масштабные антивоенные протесты в 80-е годы прошлого века, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет «Прайм».

В 80-е годы Брюссель посчитал необходимым развернуть в Западной Германии ракеты средней дальности «Першинг». После того, как об этом стало известно, на улицы городов вышли сотни тысяч демонстрантов.

В дальнейшем эти устройства были уничтожены в соответствии с подписанным в 1987 году Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Министр отметил, что не участвовал в антивоенных митингах.

По его мнению, не стоит проводить исторические параллели. Он добавил, что тогда шла речь о ТЯО, а в настоящее время США намереваются разместить в Европе обычные ракеты.

Ранее Писториус сообщил, что в Германии, в ответ на размещение «Искандеров» в Калининградской области, в 2026 году появятся дальнобойные ракеты США.