Перечислены заболевания, от которых может внезапно умереть Байден

Хирург раскрыл, от каких заболеваний может внезапно умереть Байден
Президент США Джо Байден сможет перенести заболевание COVID, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Однако, уточнил врач, жизнь демократа может оказаться под угрозой из-за возможных осложнений после коронавирусной инфекции.
Умнов указал, что с учетом возраста главы Белого дома и сопутствующих заболеваний, COVID у него может протекать тяжелее по сравнению с многими другими пациентами. Однако учитывая, что президент несколько раз вакцинировался и ранее переносил COVID в легкой форме, заболевание может пройти без значимых последствий, добавил хирург.
От чего же может скончаться Байден? Так как COVID часто запускает хронические заболевания, то многочисленные и неизвестные общественности болячки могут обостриться. Из-за коронавируса может произойти сбой в свертывающей системе организма, что может привести к тромбообразованию и нарушению кровотока в различных частях тела, — перечислил специалист.
Умнов не исключил, что возможно прогрессирование или возникновение заболеваний печени и почек. Из-за коронавируса нарушается передача между нервными клетками, что ухудшит когнитивные способности политика и усугубит имеющуюся энцефалопатию, отметил эксперт. Также нельзя исключать развитие вирусной пневмонии и последующей дыхательной недостаточности и мощной ответной реакции иммунитета, а данный аутоиммунный процесс способен повредить все, резюмировал Умнов.
Врач рассказал о состоянии Байдена после заражения коронавирусом
Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Джо Байден может страдать от тяжелого нейрокогнитивного расстройства. Специалист отметил, что у американского лидера нарушена память, снижено внимание. Кроме того, он напомнил, что Байден около 40% времени находился в отпуске.