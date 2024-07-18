В Освенциме отреагировали на визит визит азовца* в футболке с цитатой Гитлера

Азовец* пришёл на территорию бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме в футболке с цитатой Адольфа Гитлера. В пресс-службе музея заявили RT, что считают это преступлением и оскорблением памяти жертв нацизма.

Отмечается, что музей сообщит об этом польской прокуратуре и посольству Украины в Варшаве.

Там добавили, что если виновный в инциденте «действительно является военнослужащим Украины», то это «недопустимое неуважение» к подвигу освободителей лагеря, среди которых были русские и украинцы.

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Азовец, участвующий в европейском турне нацбата, также опубликовал фото своей девушки на фоне музея под песню Baby's on Fire.

Ранее азовцы* анонсировали турне по Европе, в сети тем временем обратили внимание на то, что один из боевиков посещал Освенцим в футболке с цитатой Адольфа Гитлера.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.