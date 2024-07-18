Врач рассказал о состоянии Байдена после заражения коронавирусом

Врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о состоянии главы Белого дома, который ранее заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам О'Коннора, у Байдена наблюдаются слабо выраженные симптомы коронавируса, которые не помешают ему исполнять обязанности главы государства. Кроме того, врач также отметил, что температура и жизненные показатели президента находятся в пределах нормы.

«Президент по-прежнему испытывает слабо выраженные симптомы заражения коронавирусом. Он продолжает принимать препарат Paxlovid. У него нет лихорадки, а его жизненные показали остаются в норме. Он продолжит осуществлять руководство в интересах американского народа», — рассказал он.



Ранее организаторы конференции UnidosUS заявили, что Байден заразился коронавирусом.