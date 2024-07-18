Орбан назвал четырех игроков, способных повлиять на Украину

На планете есть четыре игрока, способных принудить Украину к проведению мирных переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это, уточнил политик, Китай, США, ЕС и Турция. Об этом пишет ТАСС.

Премьер заметил, что Турция является единственным успешным посредником между Россией и Украиной. В связи с этим ее также следует принимать во внимание.

По его данным, Китай заинтересован в урегулировании конфликта. Вместе с тем, для того, чтобы власти КНР стали активно заниматься этим вопросом, их необходимо убедить в успехе предпринимаемых усилий.

Орбан рассказал об ответах Путина на вопросы по урегулированию на Украине

По словам Орбана, пока в Китае не видят возможности завершить конфликт дипломатическим путем.

Ранее премьер сообщил, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах немедленно выступит в качестве посредника и предпримет существенные усилия к установлению мира на Украине.