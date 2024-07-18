Байден рассердил демократов неоднозначным постом в соцсети

Президент США Джо Байден рассердил демократов своей публикацией в соцсетях. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Провал действующего главы США на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом привел к тому, что однопартийцы Бадена стали всерьез задумываться о его замене на другого кандидата.

Это желание только усилилось у демократов после того, как политик опубликовал в соцсети X неоднозначный пост, заметили авторы статьи.

Первоначально пост был коротким. Байден, получивший положительные результаты теста на коронавирус, честно признал, что заболел («I am sick»).

Обама оценил шансы Байдена на победу

Затем глава США дополнил его словами «от [бизнесмена] Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы». В этом контексте слова «I am sick» получили значение — «я устал», «меня достали»

Источник отметил, что конгрессмены-демократы тоже устали: от манипулирования, бездействия ключевых персон, безнадежности — Демпартия может утратить и Белый дом, и Конгресс.