Обама оценил шансы Байдена на победу

Шансы действующего главы США Джо Байдена на победу на президентских выборах существенно упали, заявил в беседе с видными представителями Демпартии 44-й президент США Барака Обама. В связи с этим, добавил он, лидеру следует серьезно проанализировать «жизнеспособность» своей кандидатуры, пишет The Washington Post.

По данным газеты, Обама пользуется большой популярностью в Соединенных Штатах. Многие видные политики после неудачи Байдена на дебатах в конце июня советовались с ним о дальнейших шагах Демпартии.

В беседах со сторонниками экс-президент защищал Байдена, говорил о его заслугах перед страной. Вместе с тем, он поднимал вопрос о том, что существует риск утраты контроля не только над Белым домом, но и над Конгрессом.

Кроме того, он высказывал обеспокоенность тем, что рейтинги Байдена постоянно падают, а меценаты отказываются поддерживать Демпартию.

Демократы отложили выдвижение Байдена на пост кандидата в президенты

В последние недели, отметили авторы статьи, опасения Обамы только усилились. В связи с этим он перестал вмешиваться в действия демократов. В частности, он мог запретить актеру Джорджу Клуни публиковать обращение к Байдену в New York Times, но не стал это делать.

Напомним, что известный артист сообщил, что любил и любит политика во всех ипостасях. Вместе с тем, заметил он, Байдену следует смириться с тем, что возраст не позволит ему вытянуть второй срок, и выйти из президентской гонки.