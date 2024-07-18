Демократы отложили выдвижение Байдена на пост кандидата в президенты

Демократическая партия США отложила выдвижение действующего главы Белого дома Джо Байдена на следующие президентские выборы. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что на следующей неделе должно было состояться онлайн-голосование за кандидатуру Байдена в качестве кандидата в президенты. Однако голосование перенесли на начало августа.

«Поддавшись давлению, высшие должностные лица Национального комитета Демократической партии объявили в среду, что виртуальная перекличка состоится в первую неделю августа», — отмечает источник.



При этом издание утверждает, что сам Байден не проявил никаких признаков готовности отказаться от предвыборной гонки. Однако источники The New York Times подчеркивают, что в последнее время Байден стал «более восприимчивым» к подобным просьбам.

«Президент не дал никаких признаков того, что меняет свое решение относительно продолжения участия в гонке, но, как говорят, он стал более готовым выслушать доводы в пользу выхода из нее», — добавили в издании.



Стало известно, у кого больше шансов стать кандидатом в президенты от демократов

Ранее стало известно о том, что Байден заразился коронавирусом.