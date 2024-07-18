Ведущий призвал Байдена выйти из предвыборной гонки после интервью

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо, который ранее взял интервью у президента США Джо Байдена, призвал главу Белого дома выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя свой разговор с Байденом, Скарборо призвал президента выйти из борьбы за переизбрание, потому что «это может плохо кончиться». При этом ведущий заявил, что Байден получает от окружения злость и манипуляции. Он также призвал окружающих президента помочь ему «поступить правильно».

«Злость, которую я слышу, направлена на людей, держащих его в пузыре, у которых могут быть свои интересы, в том числе финансовые, удерживать его в гонке», — заявил он.



Напомним, что обсуждение возможного выхода Байдена из предвыборной гонки началось после теледебатов между действующим президентом и Дональдом Трампом, которые состоялись 29 июня. Тогда выступление Байдена многим показалось недостойным будущего президента США, а 67% посмотревших дебаты американцев отдали свое предпочтение Трампу.