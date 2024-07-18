Дочь эмира Дубая объявила мужу о разводе в соцсетях

Принцесса Дубая Махра бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявила о разводе с Мохаммедом бин Рашидом бин Мана Аль Мактумом. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Дорогой муж. Поскольку ты занят другими, настоящим я объявляю о нашем разводе! Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, я развожусь с тобой. Будь осторожен. Твоя бывшая жена», — написала дочь эмира Дубая.



Пара уже успела не только отписаться друг от друга в социальных сетях, но и удалить все совместные снимки. Однако официально они не давали комментарии.

В марте 2022 года эмира Дубая лишили права воспитывать сына и дочь. Департамент по семейным делам Верховного суда Англии и Уэльса, занимающийся бракоразводным процессом эмира Дубая Мохаммеда Аль-Мактума и принцессы Хайи, постановил, что эмир не будет иметь права существенно влиять на процесс воспитания их двоих детей и встречаться с ними с глаза на глаз. Согласно постановлению суда, принцесса Хайя будет единолично принимать решения относительно здоровья и образования Джалилы и Зайеда.