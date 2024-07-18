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СМИ: США следили за президентом Бразилии с 21-летнего возраста

США следили и собирали информацию о нынешнем президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве с 1966 года, когда ему был еще 21 год. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

США следили за президентом Бразилии с 21-летнего возраста
© globallookpress.com

По данным издания, слежка за президентом Бразилии продолжалась по 2019 год. За ее время США собрали не менее 819 документов из 3300 страниц. В них содержатся сведения об отношениях Лулы да Силвы с властями стран Ближнего Востока и Китая, а также о военных планах бразильского руководства.

«Информация была предоставлена американским правительством биографу президента, писателю Фернанду Мораису», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что он пока не получил доступ к информации, которая была собрана в нынешний президентский срок Лулы да Силвы, начавшийся в 2023 году.

Действующий глава Бразилии родился в 1945 году. В 1966 году он работал на металлургическом заводе и участвовал в деятельности местного профсоюза. Политическую карьеру Лула да Силва начал только в 1980 году.

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