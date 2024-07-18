США следили за президентом Бразилии с 21-летнего возраста

США следили и собирали информацию о нынешнем президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве с 1966 года, когда ему был еще 21 год. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

По данным издания, слежка за президентом Бразилии продолжалась по 2019 год. За ее время США собрали не менее 819 документов из 3300 страниц. В них содержатся сведения об отношениях Лулы да Силвы с властями стран Ближнего Востока и Китая, а также о военных планах бразильского руководства.

«Информация была предоставлена американским правительством биографу президента, писателю Фернанду Мораису», — говорится в тексте.



При этом отмечается, что он пока не получил доступ к информации, которая была собрана в нынешний президентский срок Лулы да Силвы, начавшийся в 2023 году.

Действующий глава Бразилии родился в 1945 году. В 1966 году он работал на металлургическом заводе и участвовал в деятельности местного профсоюза. Политическую карьеру Лула да Силва начал только в 1980 году.