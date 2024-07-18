Стало известно, у кого больше шансов стать кандидатом в президенты от демократов

Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные букмекерских агентств. Газета.Ru

По подсчетам Polymarket, вероятность ее выдвижения составляет 45%, тогда как у президента США Джо Байдена - лишь 40%. Кроме того, Bet 365 и SkyBet подсчитали, что шансы Харрис победить на выборах в случае номинации вдвое выше, чем у действующего президента. ТАСС

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Lenta.ru