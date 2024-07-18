У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию

Крупные спонсоры больше не желают делать пожертвования на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Они сомневаются в его способности победить на ноябрьских выборах.

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«(Джеффри) Катценберг, один из ближайших советников Байдена и его проводник в богатых медиакругах и мире финансов, заявил президенту, что крупные доноры, сомневающиеся в его способности победить в ноябре, практически перестали выписывать крупные чеки для поддержки кампании», — сообщает издание Semafor со ссылкой на источники.



В связи с этим Байдену может не хватить средств, чтобы остаться в президентской гонке.

В среду, 17 июля, Байден провел встречу с советником по предвыборной кампании Джеффри Катценбергом, который и предупредил американского президента о сомнениях компаний. Одна из организаций, занимающихся сбором пожертвований для главы США, описала ситуацию как «кризис», указывая на отсутствие поступлений необходимых средств.

Президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. Республиканцы выдвинули кандидатуру Дональда Трампа 15 июля на съезде своей партии. Ожидалось, что кандидатура Джо Байдена утвердят на съезде демократов 19—22 августа.