Во Франции полицейским запретили жевать жвачку из-за Олимпиады

Французским полицейским запретили жевать жвачку на службе ради имиджа страны на предстоящих Летних Олимпийских играх. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МВД республики Жеральда Дарманена.

По его мнению, полицейские обязаны позаботиться об имидже Франции во время ОИ и поддержать ее гостеприимный образ. На этом фоне Дарманен запретил им жевать жвачку и смотреть в мобильные телефоны.

«Приветствуем людей и сохраняем спокойствие при любых обстоятельствах. Достаточно одного или двух человек, которые ведут себя нехорошо, чтобы это попало в заголовки газет. Не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться. За нами будет следить весь мир. У вас никогда не будет шанса произвести хорошее первое впечатление во второй раз», — добавил он.



Глава МВД Франции отметил, что «на кону находится серьезный репутационный момент».

Напомним, что ОИ пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.