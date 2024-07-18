Европа может потратить годы на наращивание военной промышленности

Европа не может быстро нарастить объемы производства вооружений, на достижение приемлемых показателей в этой области может уйти несколько лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Газета.Ru

Как указывает издание, в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа объемы помощи киевским властям могут резко сократиться. Помимо этого, США могут переориентировать свои приоритеты в области обороны на Азию, что вынудит Европу «все больше полагаться на себя". Газета отмечает, что «есть сомнения относительно способности Европы увеличить военные расходы до уровня, необходимого, чтобы Украина могла продолжать бороться с Россией [при поддержке ЕС], и восстановить свой военный потенциал без опоры на масштабную помощь США». ТАСС

Газета констатирует, что ЕС планомерно увеличивает производства, однако этого недостаточно. Кроме того, до сих пор наблюдается нехватка целого ряда критически важных вооружений, в том числе средств ПВО. News.ru