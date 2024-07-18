Новый британский премьер хочет перезагрузить отношения с ЕС

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет перезагрузить отношения с ЕС, пишет Politico. Саммит Европейского политического сообщества (EPC) в Оксфордшире станет своевременной возможностью реализовать эти его планы, отмечает издание.

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Как говорится в материале, у нового главы кабмина длинный список вопросов. Он хочет добиться прогресса в вопросе трансграничной миграции, пересмотра торговой сделки Бориса Джонсона по Brexit и нового широкого пакта о безопасности с ЕС, охватывающего все - от цепочек поставок до обмена разведданными.

По словам бывшего советника британского правительства Элли Реннисон, Брюссель, похоже, передал мяч в руки нового лейбористского правительства, чтобы продвинуть отношения с ЕС вперед.

Некоторые британские чиновники обеспокоены тем, что Стармер ставит слишком высокие цели. Государства-члены ЕС утверждают, что Британия получает слишком много и слишком быстро.

Ранее новый премьер уделил приоритетное внимание переговорам с двумя ближайшими соседями Британии. Он пригласил премьер-министра Ирландии Саймона Харриса на ужин в свою загородную резиденцию Чекерс, а затем направил такое же приглашение президенту Франции Эммануэлю Макрону, который является движущей силой концепции EPC.