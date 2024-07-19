В России назвали Харрис «несерьезной» заменой Байдену

Вице-президент США Камала Харрис является "несерьезной" заменой действующего президента страны Джо Байдена. Об этом в интервью НСН заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

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По его словам, у нее не получится победить Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре.

"Камала Харрис - это не та фигура, которая может объединить страну. Комик - это может быть сильно сказано, но ее поведение, скорее, для каких-то развлекательных программ. Она несерьезный политик, ее имидж - постоянно смеющаяся без всякого повода женщина", - сказал Лозанский.



По его словам, дуэт Харрис и Байдена "не прибавит гордости" жителям США.

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19 июля телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писал, что Джо Байден стал более восприимчивым к призывам выйти из предвыборной гонки и поручил провести опрос о перспективах Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты. При этом, как подчеркивает ABC, нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение.