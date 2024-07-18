Сын Трампа рассказал подробности о его ранении

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик рассказал о ранении уха, которое получил его отец в результате покушения. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам Эрика Трампа, его отец получил поверхностную рану, и ему даже не накладывали на ухо шов. При этом сам Трамп, как отметил его сын, назвал ранение «самой сильной ушной болью в жизни».

«Швов нет, но определенно есть поверхностная рана», — рассказал Эрик.



Напомним, что 14 июля, во время выступления Дональда Трампа в штате Пенсильвания, произошло неудавшееся покушение на жизнь бывшего президента. Выстрел прошел мимо головы политика, задев его ухо, однако в результате был убит один из его сторонников. Кроме того, еще двое присутствовавших на мероприятии получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован.