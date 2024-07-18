Фон дер Ляйен высказалась о политике ЕС при победе Трампа

Переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о том, что будет делать Евросоюз (ЕС) при победе на выборах в США бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

На вопрос о том, что будет делать Европа при потенциально «менее дружественным Белым домом» при Трампе, Фон дер Ляйен заявила, что ЕС все равно будет тесно сотрудничать со своими союзниками. Однако, глава Еврокомиссии также добавила, что построение сильной Европы включает в себя усиление ее автономии.

«Независимо от результатов выборов в других частях мира, важно строить сильную Европу. Это предусматривает и снижение зависимости», — заявила она.



Ранее Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый срок.