В Белоруссии приговорили к смерти немецкого наемника

В Белоруссии за терроризм и наемничество был приговорен к смертной казни гражданин Германии, пишет Spiegel. Издание утверждает, что 24 июня на закрытом судебном процессе 30-летний мужчина был признан виновным в шести уголовных преступлениях. В Минске эту информацию не комментировали.

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Газета передает, что немец находится под стражей с ноября 2023 года. В МИД Германии подтвердили эту информацию по запросу издания. Дипломаты сообщили, что осужденный находится под консульским присмотром. Параллельно представители дипмиссии по его поручению ведут интенсивную работу с белорусскими властями в интересах гражданина ФРГ.

С начала мая этого года на территории Харьковской области были ликвидированы 32 иностранных наемника, заявил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, тела иностранцев эвакуируют при помощи вертолетов.

Назван размер заработка иностранных наемников на Украине

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что вступившие в ряды Вооруженных сил Украины наемники получают около $1500 (132 тысячи рублей) в день. Формально их работу оплачивает Украина. Однако, как отметил Матвийчук, на деле деньги на их содержание поступают с Запада.